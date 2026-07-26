AI-appar räknar kalorier fel med en tredjedel

Appar som påstås kunna räkna ut antalet kalorier i en måltid baserat på bilder har ofta rejält fel, enligt en ny koststudie som TT hänvisar till.

Apparna, vars beräkningar görs med hjälp av AI, underskattar antalet kalorier med 33 procent.

Resultaten är preliminära och har tagits fram i ett projekt där näringsforskare testade omkring 300 måltider i de fyra populäraste apparna.