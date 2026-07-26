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Arkivbild från USA 2025. (Luca Bruno / Ap)
Utvecklingen av AI

AI-appar räknar kalorier fel med en tredjedel

Av Patrik Dahlin
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Appar som påstås kunna räkna ut antalet kalorier i en måltid baserat på bilder har ofta rejält fel, enligt en ny koststudie som TT hänvisar till.

Apparna, vars beräkningar görs med hjälp av AI, underskattar antalet kalorier med 33 procent.

Resultaten är preliminära och har tagits fram i ett projekt där näringsforskare testade omkring 300 måltider i de fyra populäraste apparna.

Hade särskilt svårt att utvärdera feta måltider
TT
Underskattar mellan 250 och 345 kalorier per måltid
www.sciencedaily.com
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