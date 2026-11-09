AI-verktyg ger flickor och pojkar olika råd som förstärker könsstereotyper om allt från yrkesval och löner till hälsa och utseende. Det visar en rapport från barnrättsorganisationen Plan International.

– Regeringar och teknikföretag måste ta ett större ansvar för att skydda barn och unga mot diskriminering och andra risker, säger globala chefen Reena Ghelani i ett pressmeddelande.

Rapporten bygger bland annat på enkäter med ungdomar från fyra kontinenter och tester av Chat GPT. I testerna gav AI-verktyget olika svar på identiska frågor beroende på om användarprofilen tillhörde en pojke eller flicka.