AI hjälper Kim Jong-Uns hackare att dra in miljarder
Den nordkoreanska hackergruppen Trader Traitor anklagas för världens största kryptokupp. Det statssponsrade kollektivet har tränats från unga åldrar för att dra in miljarder till d…
Bloomberg
North Korea’s Hackers Supercharge Crypto Heists With AI Skills
North Korea’s hackers have become one of the most…
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