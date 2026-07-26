AI-miljarder höjer insatser i Sydkoreas skilsmässodrama
AI-boomen kan göra Sydkoreas mest omskrivna skilsmässa till en miljardchock. SK Group-toppen Chey Tae-wons förmögenhet har mer än fördubblats efter börsrusningen i chiptillverkaren…
The Wall Street Journal
This AI Tech Billionaire Just Doubled His Net Worth. His Ex Asked for Half.
South Korea’s romanticized ‘marriage of the centur…
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