”AI:s gudfader” sågar Musks AI-bolag: ”Misslyckande”
AI-forskaren Yann LeCun, som ofta omnämns som en av ”AI:s gudfäder”, riktar svidande kritik mot Elon Musks AI-bolag X AI och lyfter samtidigt ett varningens finger för en potentiell AI-bubbla.
– X AI är ärligt talat lite av ett misslyckande, säger LeCun till CNBC.
Han påpekar att grundarteamet har lämnat bolaget, och att Musk nu är i en svår situation för att lyckas rekrytera de bästa AI-talangerna. Detta då han inte behandlade det tidigare teamet ”särskilt väl”.
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