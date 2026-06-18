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Yann LeCun. (Kirsty Wigglesworth / AP)
AI-kapplöpningen

”AI:s gudfader” sågar Musks AI-bolag: ”Misslyckande”

Av Aron Sigblad
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AI-forskaren Yann LeCun, som ofta omnämns som en av ”AI:s gudfäder”, riktar svidande kritik mot Elon Musks AI-bolag X AI och lyfter samtidigt ett varningens finger för en potentiell AI-bubbla.

– X AI är ärligt talat lite av ett misslyckande, säger LeCun till CNBC.

Han påpekar att grundarteamet har lämnat bolaget, och att Musk nu är i en svår situation för att lyckas rekrytera de bästa AI-talangerna. Detta då han inte behandlade det tidigare teamet ”särskilt väl”.

”Bubblan kan sprängas”
CNBC
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