Åkesson efter Asplings utspel: ”Olyckligt”
Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson tycker att partiets talesperson för migration Ludvig Asplings uttalande om invandrare blev ”olyckligt”, säger han till TT.
I en intervju med ETC i mitten av juli sa Aspling att det finns för ”många personer som inte är etniska svenskar i befolkningen”.
Åkesson säger att partiet fortfarande utgår från principprogrammet från 2023, där man uppger att hudfärg och etnicitet inte avgör om man är svensk.
– Utan det som är politiken är att svenskheten baseras på vilket medborgarskap du har, säger Åkesson.
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