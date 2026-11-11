SD-ledaren Jimmie Åkesson öppnar för att dra in partiets årliga gåva till mediekanalen Riks. Det rapporterar TT.

– Planen har hela tiden har varit att de ska stå på egna ben, säger Åkesson till nyhetsbyrån.

Han konstaterar att partiet har mindre pengar att röra sig med eftersom man tappade stöd i riksdagsvalet.

Riks lanserades av SD 2020 men bolaget har de senaste åren ägts och drivits av redaktören Jacob Hagnell.

De senaste åren har Riks fått en årlig gåva från Sverigedemokraterna på runt 8 miljoner kronor. Under 2025 låg årsomsättningen på 16,2 miljoner kronor, vilket innebär att stödet är en stor del av intäkterna.