Åkesson på turné: ”Många uppskattar det vi gjort”

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har inlett sin valturné, skriver TT. SD-ledaren gör en flera dagar lång turné längs Göta kanal, i hopp om att ge Tidöpartierna ett mer gynnsamt läge i opinionen.

Åkesson tycker det är svårt att svara på varför oppositionspartierna ligger så långt före, och tror att många väljare ändå är nöjda med de löften som uppfyllts.

– Jag är ganska förvissad om att väldigt många väljare uppskattar det vi har gjort.

Under ett stopp i Söderköping valde Åkesson att lyfta landsbygdsfrågorna. Han tycker bland annat att landsbygdsskolor läggs ner i alldeles för snabb takt.

– I dag är budskapet att hela Sverige ska leva, säger han till P4 Östergötland.