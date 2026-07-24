Åkesson på turné: ”Många uppskattar det vi gjort”
Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har inlett sin valturné, skriver TT. SD-ledaren gör en flera dagar lång turné längs Göta kanal, i hopp om att ge Tidöpartierna ett mer gynnsamt läge i opinionen.
Åkesson tycker det är svårt att svara på varför oppositionspartierna ligger så långt före, och tror att många väljare ändå är nöjda med de löften som uppfyllts.
– Jag är ganska förvissad om att väldigt många väljare uppskattar det vi har gjort.
Under ett stopp i Söderköping valde Åkesson att lyfta landsbygdsfrågorna. Han tycker bland annat att landsbygdsskolor läggs ner i alldeles för snabb takt.
– I dag är budskapet att hela Sverige ska leva, säger han till P4 Östergötland.
Just nu upplåst för alla
Opinionsläget • Kontext
Inte vid ett enda tillfälle under mandatperioden har Tidöregeringen legat före oppositionen i opinionen. Men storleken på gapet har varierat.
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