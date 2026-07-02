Hugos mördare är död – pekas ut som en ”vuxen man med vapenvana”
Utredningen kan ”entydigt” slå fast identiteten på den gärningsman som utförde mordet på 20-årige Hugo Mosshagen i Örebro. Det säger Jakob Holmberg, senior åklagare, på en pressträff.
– Om förutsättningar hade funnits, så hade åtal väckts men eftersom den misstänkte gärningsmannen är död läggs förundersökningen i stället ner.
Mosshagen sköts ihjäl den 21 mars i ett bostadsområde på Väster i Örebro. Han drömde om en fotbollskarriär och hade inga kopplingar till gängkriminalitet.
– Den misstänkte gärningsmannen är en man i vuxen ålder som haft vapenvana. Han hade tid och möjlighet att genomföra brotten samt inget alibi, säger utredningsledare Anders Mullfors enligt TV4 Nyheterna.
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