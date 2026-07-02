ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Jonas Lundh, biträdande lokalpolisområdeschef Örebro, Anders Mullfors, utredningsledare och Jakob Holmberg, senior åklagare, under en pressträff i polishuset i Örebro med anledning av mordet i Örebro den 25 mars i år. (Privat/TT)
Dödsskjutningen i Örebro

Hugos mördare är död – pekas ut som en ”vuxen man med vapenvana”

Av Helena Sällström
Publicerad: . Uppdaterad:

Utredningen kan ”entydigt” slå fast identiteten på den gärningsman som utförde mordet på 20-årige Hugo Mosshagen i Örebro. Det säger Jakob Holmberg, senior åklagare, på en pressträff.

– Om förutsättningar hade funnits, så hade åtal väckts men eftersom den misstänkte gärningsmannen är död läggs förundersökningen i stället ner.

Mosshagen sköts ihjäl den 21 mars i ett bostadsområde på Väster i Örebro. Han drömde om en fotbollskarriär och hade inga kopplingar till gängkriminalitet.

– Den misstänkte gärningsmannen är en man i vuxen ålder som haft vapenvana. Han hade tid och möjlighet att genomföra brotten samt inget alibi, säger utredningsledare Anders Mullfors enligt TV4 Nyheterna.

Utredningsledaren säger att man har arbetat på bred front
Sveriges Television
Förundersökning läggs ner
pressmeddelande · polisen.se
Pappans sorg efter Hugo: ”Stor ilska och saknad” (23 mars)
Sveriges Television
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Dödsskjutningen i ÖrebroÖrebroÖrebro länBrott