Hugos mördare är död – pekas ut som en ”vuxen man med vapenvana”

Jonas Lundh, biträdande lokalpolisområdeschef Örebro, Anders Mullfors, utredningsledare och Jakob Holmberg, senior åklagare, under en pressträff i polishuset i Örebro med anledning av mordet i Örebro den 25 mars i år.

Utredningen kan ”entydigt” slå fast identiteten på den gärningsman som utförde mordet på 20-årige Hugo Mosshagen i Örebro. Det säger Jakob Holmberg, senior åklagare, på en pressträff.

– Om förutsättningar hade funnits, så hade åtal väckts men eftersom den misstänkte gärningsmannen är död läggs förundersökningen i stället ner.

Mosshagen sköts ihjäl den 21 mars i ett bostadsområde på Väster i Örebro. Han drömde om en fotbollskarriär och hade inga kopplingar till gängkriminalitet.

– Den misstänkte gärningsmannen är en man i vuxen ålder som haft vapenvana. Han hade tid och möjlighet att genomföra brotten samt inget alibi, säger utredningsledare Anders Mullfors enligt TV4 Nyheterna.