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Mordplatsen efter mordet. Hugo Mosshagen. (Pavel Koubek/TT, Privat.)
Dödsskjutningen i Örebro

Mördade Hugos pappa: ”Inget riktigt avslut”

Av Kinga Sandén
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Joakim Gunnarsson är lättad över att polisen slagit fast att hans son Hugo Mosshagen inte var måltavlan när han sköts till döds i Örebro i mars. Det säger han till Aftonbladet, även om han själv aldrig tvivlat på sonens oskuld. Dock är han frustrerad över att utredningen lagts ner utan svar på varför.

– Det blir ju inte ett riktigt avslut som man kanske hade önskat. Jag brukar säga att man inte får tillbaka sin son ändå, säger han till tidningen.

Mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen agerade ensam och var ute efter en annan person, meddelade polisen under en pressträff på torsdagen. Utredningen läggs ner eftersom den misstänkte avlidit.

Joakim Gunnarsson: ”Man får hitta en ny vardag och försöka gå vidare”
Aftonbladet
Polisen förtegen kring motiv, utöver att det inte finns någon koppling till Hugo Mosshagen
Sveriges Television
Polisen: ”Ett grovt brott som kostade en ung människa livet och raserade livet för flera andra”
www.tv4.se
Förundersökning läggs ner
pressmeddelande · polisen.se
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