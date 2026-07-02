Mördade Hugos pappa: ”Inget riktigt avslut”

Joakim Gunnarsson är lättad över att polisen slagit fast att hans son Hugo Mosshagen inte var måltavlan när han sköts till döds i Örebro i mars. Det säger han till Aftonbladet, även om han själv aldrig tvivlat på sonens oskuld. Dock är han frustrerad över att utredningen lagts ner utan svar på varför.

– Det blir ju inte ett riktigt avslut som man kanske hade önskat. Jag brukar säga att man inte får tillbaka sin son ändå, säger han till tidningen.

Mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen agerade ensam och var ute efter en annan person, meddelade polisen under en pressträff på torsdagen. Utredningen läggs ner eftersom den misstänkte avlidit.