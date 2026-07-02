Utredningen läggs ner – efter 140 förhör och 30 husrannsakningar

Sörjande lämnar blommor och ljus på den plats där Hugo sköts ihjäl.

Förundersökningen om mordet på 20-årige Hugo Mosshagen i Örebro läggs ner, rapporterar SVT Nyheter Örebro. Anledningen är att den misstänkte gärningspersonen är död.

Hugo Mosshagen sköts till döds med flera skott natten till den 21 mars i år. 20-åringen förekom inte i polisens register. Han saknade kända kopplingar till kriminalitet och dådet har beskrivits som en felskjutning.

Totalt omfattar utredningen enligt polisen 140 förhör, 30 husrannsakningar, en omfattande mängd filmmaterial och en förundersökning på över 3 000 sidor.