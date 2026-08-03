Åklagare utreder självmord inom franska departement

Paris statsåklagare har öppnat en utredning efter att två franska tjänstemän begått självmord och ytterligare två överlevt försök att ta sina liv under det gångna året. Det rapporterar franska Inter radio.

De två tjänstemännen som dött arbetade på olika departement, varav ett nära premiärministerns kansli.

Enligt radiokanalen har anklagelser om mobbning på arbetsplatsen förekommit på tiotals departement.

– Min klient blev behandlad som om hon var osynlig. Hon blev retad och hånad som på en skolgård, hon blev utstött, säger advokaten för en anställd som försökt ta sitt liv.