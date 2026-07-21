Åklagaren begär förlängd åtalstid – igen

Ljus och blommor i Rönninge några dagar efter mordet.

Åklagaren begär förlängd åtalstid i målet om det misstänkta mordet i Rönninge förra året, skriver SVT Nyheter.

– Det hålls fortfarande förhör och vi arbetar med att sammanställa det omfattande materialet, säger åklagare Markus Hankkio.

Åtalstiden har förlängts flera gånger. Hankkio har tidigare sagt att åtal väntas väckas tidigast i september. Den prognosen upprepas även nu.

Enligt Hankkio håller ”sådana här stora ärenden” sällan tidsplanen.

26-årige Vilma Andersson är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord på en 25-årig kvinna i Rönninge under julhelgen 2025. Han är även misstänkt för grovt gravfridsbrott.

Andersson har erkänt grovt gravfridsbrott men nekar till mord.