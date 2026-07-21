Åklagaren begär förlängd åtalstid – igen
Åklagaren begär förlängd åtalstid i målet om det misstänkta mordet i Rönninge förra året, skriver SVT Nyheter.
– Det hålls fortfarande förhör och vi arbetar med att sammanställa det omfattande materialet, säger åklagare Markus Hankkio.
Åtalstiden har förlängts flera gånger. Hankkio har tidigare sagt att åtal väntas väckas tidigast i september. Den prognosen upprepas även nu.
Enligt Hankkio håller ”sådana här stora ärenden” sällan tidsplanen.
26-årige Vilma Andersson är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord på en 25-årig kvinna i Rönninge under julhelgen 2025. Han är även misstänkt för grovt gravfridsbrott.
Andersson har erkänt grovt gravfridsbrott men nekar till mord.
Mordet i Rönninge — det gäller saken
- En 25-årig kvinna försvann från Rönninge station natten mot 26 december 2025 och hittades senare död.
- 26-åriga Vilma Andersson greps och häktades misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott, efter tekniska fynd på brottsplatsen.
- Andersson har tidigare dömts för kidnappningsförsök mot en flicka och barnpornografibrott, och bedömdes ha hög återfallsrisk.
- Rättsmedicinalverket har bedömt att Andersson inte lider av allvarlig psykisk störning och kan dömas till fängelse.
- Utredningen mot Andersson pågår fortfarande och åklagaren har begärt förlängd åtalstid flera gånger för att slutföra tekniska undersökningar och förhör.
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