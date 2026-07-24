Personal klagar över Vilma Anderssons attityd – igen

Till vänster: Den mordmisstänkte Vilma Andersson. Till höger: Genrebild från häktet i Huddinge, tagen i februari 2019. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

26-årige Vilma Andersson, som misstänks för mord på en 25-årig kvinna i Rönninge i julas, rapporteras återigen ha orsakat irritation hos häktespersonal, skriver Expressen.

I anteckningar från häktet i Huddinge, där Andersson sitter, beskrivs hur han har ett ”dåligt bemötande” gentemot personalen.

”Vid middagsutdelning har klienten dålig attityd mot personalen och när vi ber honom om att ha bättre bemötande säger han ’jag beter mig som jag vill’ med en kaxig attityd”, står det bland annat i en anteckning från början av juli.

I februari publicerade Expressen uppgifter om att Andersson var ”onormalt krävande” och krävde ”fullt fokus från personalen” på häktet. Efter att ha skjutits fram flera gånger väntas mordåtalet mot honom väckas tidigast i september.