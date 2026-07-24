Personal klagar över Vilma Anderssons attityd – igen
26-årige Vilma Andersson, som misstänks för mord på en 25-årig kvinna i Rönninge i julas, rapporteras återigen ha orsakat irritation hos häktespersonal, skriver Expressen.
I anteckningar från häktet i Huddinge, där Andersson sitter, beskrivs hur han har ett ”dåligt bemötande” gentemot personalen.
”Vid middagsutdelning har klienten dålig attityd mot personalen och när vi ber honom om att ha bättre bemötande säger han ’jag beter mig som jag vill’ med en kaxig attityd”, står det bland annat i en anteckning från början av juli.
I februari publicerade Expressen uppgifter om att Andersson var ”onormalt krävande” och krävde ”fullt fokus från personalen” på häktet. Efter att ha skjutits fram flera gånger väntas mordåtalet mot honom väckas tidigast i september.
Mordet i Rönninge — det gäller saken
- En 25-årig kvinna försvann från Rönninge station natten mot 26 december 2025 och hittades senare död.
- 26-årige Vilma Andersson greps och häktades misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott, efter tekniska fynd på brottsplatsen.
- Andersson har tidigare dömts för kidnappningsförsök mot en flicka och barnpornografibrott, och bedömdes ha hög återfallsrisk.
- Rättsmedicinalverket har bedömt att Andersson inte lider av allvarlig psykisk störning och kan dömas till fängelse.
- Utredningen mot Andersson pågår fortfarande och åklagaren har flera gånger begärt förlängd åtalstid, för att slutföra tekniska undersökningar och förhör.