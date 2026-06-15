Åtal för Rönningemordet väntas tidigast i september
Åtal om mordet i Rönninge väntas tidigast i september, uppger åklagare Markus Hankkio för SVT Nyheter Södertälje. Åtalstiden har förlängts flera gånger och går ut igen i morgon, tisdag. Även nu kommer förlängning att begäras, enligt Hankkio.
Orsaken till att det dragit ut på tiden är att det tagit tid att sammanställa allt utredningsmaterial.
26-åriga Vilma Andersson är häktad på sannolika skäl misstänkt för julhelgsmordet. Han har erkänt grovt gravfridsbrott, men inte mord.
Mordet i Rönninge — det gäller saken
- En 25-årig kvinna försvann från Rönninge station natten mot 26 december 2025 och hittades senare död.
- 26-åriga Vilma Andersson greps och häktades misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott, efter tekniska fynd på brottsplatsen.
- Andersson har tidigare dömts för kidnappningsförsök mot en flicka och barnpornografibrott, och bedömdes ha hög återfallsrisk.
- Rättsmedicinalverket har bedömt att Andersson inte lider av allvarlig psykisk störning och kan dömas till fängelse.
- Utredningen mot Andersson pågår fortfarande och åklagaren har begärt förlängd åtalstid för att slutföra tekniska undersökningar och förhör.
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