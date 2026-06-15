Åtal för Rönningemordet väntas tidigast i september

Åtal om mordet i Rönninge väntas tidigast i september, uppger åklagare Markus Hankkio för SVT Nyheter Södertälje. Åtalstiden har förlängts flera gånger och går ut igen i morgon, tisdag. Även nu kommer förlängning att begäras, enligt Hankkio.

Orsaken till att det dragit ut på tiden är att det tagit tid att sammanställa allt utredningsmaterial.

26-åriga Vilma Andersson är häktad på sannolika skäl misstänkt för julhelgsmordet. Han har erkänt grovt gravfridsbrott, men inte mord.