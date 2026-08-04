Åklagaren: Finns stöd för att båten blev ”överkörd”
Åklagaren står fast vid att motorbåten som var inblandad i dödsolyckan utanför Tjörn blev ”överkörd” bakifrån av handelsfartyget.
I ett pressmeddelande hävdas att bilder på den mindre båten styrker det. Åklagare James von Reis säger att bedömningen också bygger på så kallade målspår från motorbåten och handelsfartyget.
”Båda visar tydligt ett upphinnande rakt bakifrån”, skriver han.
Enligt GP har den överlevande pappan också sagt att han upplevde att båten kördes på bakifrån.
Försvarsadvokat Taavi Tuula har tidigare ifrågasatt åklagarens uttalanden om händelseförloppet och sagt att uppgifterna är overifierade.
Båtolyckan utanför Tjörn – det gäller saken
- En fritidsbåt och ett norskt lastfartyg kolliderade utanför Tjörn på tisdagskvällen den 28 juli 2026.
- En familj på fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. Pappan och sonen kunde tas upp av allmänhet och föras till sjukhus. Mamman och dottern hittades senare döda.
- Fartygets befälhavare har häktats misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Även den lots som befann sig ombord på fartyget misstänks för samma brott och ska förhöras.
- Statens haverikommission utreder olyckan och har beslagtagit fartygets svarta låda för att undersöka radar- och ljuddata.
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