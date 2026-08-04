Åklagaren: Finns stöd för att båten blev ”överkörd”

Åklagaren står fast vid att motorbåten som var inblandad i dödsolyckan utanför Tjörn blev ”överkörd” bakifrån av handelsfartyget.

I ett pressmeddelande hävdas att bilder på den mindre båten styrker det. Åklagare James von Reis säger att bedömningen också bygger på så kallade målspår från motorbåten och handelsfartyget.

”Båda visar tydligt ett upphinnande rakt bakifrån”, skriver han.

Enligt GP har den överlevande pappan också sagt att han upplevde att båten kördes på bakifrån.

Försvarsadvokat Taavi Tuula har tidigare ifrågasatt åklagarens uttalanden om händelseförloppet och sagt att uppgifterna är overifierade.