Expert: Mycket ovanligt att lotsar är brottsmisstänkta
Att fartygslotsar misstänks för brott är mycket ovanligt. Det säger experter till TT efter att Sjöfartsverkets lots delgivits misstanke om brott efter dödsolyckan utanför Tjörn.
Johan Schelin, professor i sjö- och transporträtt vid Stockholms universitet, säger att det ska mycket till för att en lots ska hållas ansvarig. Men det finns en dom från 2020 mot en lots som ansågs ha agerat oaktsamt i samband med att ett fartyg gick på grund.
– Där hade lotsen gett felaktiga instruktioner och domstolen kom fram till att det gick att klandra lotsen för detta.
Lotsen i Tjörnfallet befann sig ombord på fartyget när olyckan inträffade. Han misstänks för vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Lotsen nekar till brott.
Båtolyckan utanför Tjörn – det gäller saken
- En fritidsbåt och ett norskt lastfartyg kolliderade utanför Tjörn på tisdagskvällen den 28 juli 2026.
- En familj på fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. Pappan och sonen kunde tas upp av allmänhet och föras till sjukhus. Mamman och dottern hittades senare döda.
- Fartygets befälhavare har häktats misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Även den lots som befann sig ombord på fartyget misstänks för samma brott och ska förhöras.
- Statens haverikommission utreder olyckan och har beslagtagit fartygets svarta låda för att undersöka radar- och ljuddata.
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