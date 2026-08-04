Expert: Mycket ovanligt att lotsar är brottsmisstänkta

Handelsfartyget som var inblandat i olyckan, bild från 30 juli.

Att fartygslotsar misstänks för brott är mycket ovanligt. Det säger experter till TT efter att Sjöfartsverkets lots delgivits misstanke om brott efter dödsolyckan utanför Tjörn.

Johan Schelin, professor i sjö- och transporträtt vid Stockholms universitet, säger att det ska mycket till för att en lots ska hållas ansvarig. Men det finns en dom från 2020 mot en lots som ansågs ha agerat oaktsamt i samband med att ett fartyg gick på grund.

– Där hade lotsen gett felaktiga instruktioner och domstolen kom fram till att det gick att klandra lotsen för detta.

Lotsen i Tjörnfallet befann sig ombord på fartyget när olyckan inträffade. Han misstänks för vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Lotsen nekar till brott.