Polisen har hållit ”längre förhör” med pappan

Pappan som överlevde den dödliga båtolyckan utanför Tjörn har förhörts, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

”Föraren av fritidsbåten har förhörts av polis om händelsen, initialt som inlagd på sjukhuset och därefter i ett längre förhör.”

Myndigheten går inte in på vad pappan har sagt under förhören.