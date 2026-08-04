Polisen har hållit ”längre förhör” med pappan
Pappan som överlevde den dödliga båtolyckan utanför Tjörn har förhörts, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.
”Föraren av fritidsbåten har förhörts av polis om händelsen, initialt som inlagd på sjukhuset och därefter i ett längre förhör.”
Myndigheten går inte in på vad pappan har sagt under förhören.
Båtolyckan utanför Tjörn – det gäller saken
- En fritidsbåt och ett norskt lastfartyg kolliderade utanför Tjörn på tisdagskvällen den 28 juli 2026.
- En familj på fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. Pappan och sonen kunde tas upp av allmänhet och föras till sjukhus. Mamman och dottern hittades senare döda.
- Fartygets befälhavare har häktats misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Även den lots som befann sig ombord på fartyget misstänks för samma brott och ska förhöras.
- Statens haverikommission utreder olyckan och har beslagtagit fartygets svarta låda för att undersöka radar- och ljuddata.
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