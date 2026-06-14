Aktivister vill stoppa en 70-årig strandlag: ”Kämpar för det som är vårt”

Flera av Jamaicas historiskt viktiga stränder håller på att säljas ut till privata fastighets- och hotellägare. Nästa vecka tas frågan upp i domstol efter att jamaicanska aktivister lämnat in en stämningsansökan mot staten, rapporterar The Guardian.

Stränder som lokalbefolkningen riskerar att förlora tillgången till är bland annat Mammee bay, Bob Marley beach och Blue lagoon.

Stämningsansökan grundar sig på en lag från 1956 som innebär att staten kontrollerar stränder och havsområden. På senare år har regeringen i allt högre grad överlåtit förvaltningen till privata aktörer, som infört stängsel, vakter och entréavgifter.

Bakom stämningen står organisationen Jamaica beach birthright environmental movement. De vill att lagen rivs upp och att staten i stället värnar lokalbefolkningens intressen.

– Vi borde inte tvingas kämpa för det som redan är vårt, säger aktivisten Olando Brown.