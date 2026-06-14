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En strand på norra sidan av Jamaica. Arkivbild. (David McFadden/AP)
Politiska läget i Jamaica

”Rasistisk” turism bakom stort strandbråk på Jamaica

Av Alice Hermansson
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De senaste åren har en strandkonflikt mellan staten och invånarna blossat upp på Jamaica, skriver The Guardian. Kritiken handlar om att en stor del av öns stränder har privatiserats i samband med att hotellkomplex och enorma lyxfastigheter byggts.

Arbetstillfällen på stränderna och fiskenäringen är avgörande för lokalbefolkningens försörjning, menar kritikerna.

– När ni avskärmar oss från havet innebär det i praktiken att vi riskerar att svälta ihjäl, säger Devon Taylor, som driver en organisation som kämpar för att införa en slags allemansrätt på Jamaica.

Regeringen har lovat att skydda lokalbefolkningens tillgång till de största stränderna, men säger samtidigt att turismnäringen är öns viktigaste inkomstkälla.

Devon Taylor håller inte med och kallar det för ”rasistisk turism”, som enligt honom enbart gynnar de rika och öns elit.

Stränderna är också kulturellt viktiga: ”Det är viktigt för mig att meditera”
www.theguardian.com
Organisationen har lämnat in en stämningsansökan mot privatisering av stränder
www.theguardian.com
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