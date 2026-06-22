Alan Greenspan är död – blev 100 år gammal

Den tidigare amerikanske centralbankschefen Alan Greenspan är död, rapporterar NBC.

Greenspan var ordförande för Federal Reserve i fem mandatperioder under fyra presidenter mellan 1987 och 2006.

Under hans styre genomgick USA en av sina längsta högkonjunkturer någonsin, mellan 1991 och 2001. Samtidigt har kritiker framhållit att hans penningpolitik skapade förutsättningar för finanskrisen 2007-2008, skriver NBC.

Alan Greenspan kämpade med parkinson under sin sista tid. Han blev 100 år gammal.