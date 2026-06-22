Alan Greenspan är död – blev 100 år gammal
Den tidigare amerikanske centralbankschefen Alan Greenspan är död, rapporterar NBC.
Greenspan var ordförande för Federal Reserve i fem mandatperioder under fyra presidenter mellan 1987 och 2006.
Under hans styre genomgick USA en av sina längsta högkonjunkturer någonsin, mellan 1991 och 2001. Samtidigt har kritiker framhållit att hans penningpolitik skapade förutsättningar för finanskrisen 2007-2008, skriver NBC.
Alan Greenspan kämpade med parkinson under sin sista tid. Han blev 100 år gammal.
bakgrund
Alan Greenspan
Wikipedia (sv)
Alan Greenspan, född 6 mars 1926 i New York, är en amerikansk nationalekonom. Greenspan var ordförande för USA:s centralbank, Federal Reserve, från 11 augusti 1987 till 31 januari 2006. På den posten ansågs han vara den person som hade störst makt över USA:s ekonomiska politik; vissa anser att han därmed var en av världens mest inflytelserika personer. Greenspan utsågs till Financial Times Person of the Year 1998. Greenspan uppfattas allmänt som en mycket kompetent centralbankschef. Mot slutet av hans ämbetstid sjönk dock anseendet, bland annat på grund av börskraschen efter år 2000, den turbulenta utvecklingen på den amerikanska bomarknaden samt en räntepolitik som uppfattats som inte endast motiverad av ekonomiskt hänsynstagande utan även av en vilja att stödja president George W. Bush. Den 1 februari 2006 efterträddes Greenspan som centralbanksordförande av Ben Bernanke. I samband med finanskrisen 2008 kom den uttalat marknadsliberale Greenspan att skarpt kritiseras såsom delansvarig för den uppkomna situationen. Inför ett kongressutskott vittnade Greenspan i oktober 2008 om att han haft "delvis fel" i sina bedömningar som centralbankschef, och att stramare regleringar av finansmarknaden behövdes.
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