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Alan Greenspan. (J. Scott Applewhite /AP/TT / AP)
Alan Greenspan 1926–2026

”USA:s mäktigaste ekonom – med omstritt eftermäle”

Av Aron Sigblad
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Alan Greenspan var en av de mest inflytelserika centralbankscheferna genom alla tider. Det skriver DI:s Emmanuel Sidea.

Greenspan gjorde penningpolitik till mer än bara räntebeslut. Genom sitt sätt att kommunicera påverkade han marknadernas förväntningar och beteenden.

”När Alan Greenspan talade inför kongressen kunde finansvärlden stanna upp över en enda bisats”, skriver Sidea.

Genom att kontrollera styrräntan i USA hade Greenspan makten över ekonomin – och därmed valet av president, skriver SvD:s Johan Carlström.

Under sina 18 år som Fed-chef hanterade Greenspan börskrascher, recessioner och högkonjunkturer. Han blev känd för att snabbt stötta marknader i kris, något som gav upphov till begreppet ”the greenspan put”.

Samtidigt är hans arv omstritt. Kritiker menar att hans låga räntor och stöd för avregleringar på finansmarknaden bidrog till att blåsa upp den bostadsbubbla som utlöste den globala finanskrisen 2008. Något Greenspan senare delvis medgav, skriver Carlström.

Emmanuel Sidea: Greenspan gjorde penningpolitik till psykologi
krönika · Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Johan Carlström: USA:s mäktigaste har gått ur tiden
krönika · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

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