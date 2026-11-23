Anthropic-forskaren Levent Alpöges uppmärksammade bevis för Riemannhypotesen väcker starka reaktioner bland forskare och AI-profiler.

James Maynard, matematiker vid Oxfords universitet och mottagare av den prestigefyllda Fieldsmedaljen, kallar genombrottet en ”historisk milstolpe”, rapporterar Nature.

Matematikern Andrew Granville vid Montréals universitet ifrågasätter hur beviset har presenterats. Han beskriver Anthropic-forskaren Levent Alpöges fyra sidor långa redogörelse som ”rörig” och anser att forskaren borde ha förklarat beviset bättre innan det offentliggjordes.

En som har gått i spinn är Metas AI-chef Alexandr Wang. Han ser beviset som ett tecken på att superintelligensen står för dörren.

”Många fysiker skulle hålla med om att utvecklingen av atombomben var en enkel hemläxa jämfört med Riemannhypotesen”, skriver Wang på X.

Riemannhypotesen betraktas som ett av matematikens största olösta problem och handlar om hur primtal är fördelade.