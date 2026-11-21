Den Anthropicanställda matematikern Levent Alpöge påstår att han har löst det matematiska problemet Riemannhypotesen, som gäckat matematiker i nästan 170 år, rapporterar New York Times.

Alpöge hade en version av Anthropics AI-modell Claude till sin hjälp när han enligt sin egen utsago löste problemet. Andrew Sutherland, forskare vid amerikanska MIT, säger sig ha verifierat Alpöges arbete och tagit del av minst tre liknande granskningar av andra matematiker.

Förenklat handlar Riemannhypotesen om primtalens fördelning och bygger på tanken att det finns en matematisk ordning bakom det som vid första anblicken kan verka som ett kaos.