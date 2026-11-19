AI-motståndet växer på amerikanska universitet, rapporterar New York Times.

En stor del av kritiken handlar om AI:s påverkan på miljön och risken att tekniken ska användas i krig. Det märks också ett särskilt starkt motstånd inom konstnärliga ämnen, där den mänskliga kreativiteten värnas, och bland juridikstudenter som lyfter de upphovsrättsliga perspektiven.

På flera håll har missnöjet lett till protester och namninsamlingar. På Transylvanias universitet i Kentucky har en tredjedel av studenterna skrivit under ett upprop mot lärosätets inköp av AI-verktyg och på Georgetowns universitet har protesterna bland annat lett till att teknikfria miljöer nu ska erbjudas.