Ett illustrerat exempel av hur fusk kan gå till, som visats upp för sydkoreanska politiker.

På torsdag skriver över en halv miljon sydkoreaner landets högskoleprov. Konkurrensen är stenhård och mycket står på spel, rapporterar The Independent.

Resultatet kan påverka framtida jobbmöjligheter, social status och till och med chanserna att gifta sig.

Inför årets prov växer oron för AI-fusk och en rad åtgärder har införts. Bland annat ska alla glasögon inspekteras för att upptäcka eventuell otillåten teknik. Myndigheterna vill även stänga av wifi vid provlokalerna.

– AI-tekniken utvecklas snabbt och våra nuvarande provrutiner räcker inte för att hantera nya former av fusk, säger premiärminister Han Seong-sook, enligt Korea Times.