Sydkorea skakas av en fuskskandal inför landets nationella högskoleprov som skrivs på torsdag. I en Youtube-video erkänner 34-årige Han Won-seok att han använde dold kamera och AI på ett annat viktigt prov i våras.

Han Won-seok ska ha fått 397,5 av 400 möjliga poäng på provets första del. Koreanska tidningar har beskrivit det som en osannolik prestation och jämfört det med att ”springa 100 meter på mindre än fem sekunder”.

I videon vänder sig Han Won-seok direkt till de studenter som ska skriva nationella prov på torsdag.

– Om någon funderar på att fuska som jag gjorde, så ska ni veta att jag tänker berätta allt för utredarna. Jag hoppas att ni inte tror att ni kommer undan.