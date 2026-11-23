Sydkoreas utbildningsminister Choi Kyo-jin avgår efter de kaotiska turerna kring förra veckans nationella högskoleprov. Choi säger att myndigheterna borde ha förberett sig bättre och tar på sig ansvaret, skriver flera medier.

En rad sista minuten-åtgärder infördes av rädsla för att elever skulle fuska med hjälp av AI. Elever förbjöds att ta med egna pennor och suddgummin, där elektronisk utrustning skulle kunna gömmas. Knappar på kläder täcktes över och nationella nödlarm skickades ut för att avslöja gömda mobiltelefoner. De hastigt införda reglerna skapade oro även bland elever med hederligt uppsåt, skriver Yonhap News.

Högskoleprovet i Sydkorea anses vara extremt viktigt och kan mer eller mindre avgöra elevernas framtida liv.