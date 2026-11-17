Sydkoreanska elever kan inte skylla på att de inte hörde hörförståelseprovet på torsdag.

Efter lunch på torsdag kommer det att vara tyst och lugnt i luften i Sydkorea. Landets regering har nämligen beslutat att stoppa alla flygplan från att lyfta eller landa under en period på 35 minuter, skriver CNBC.

Anledningen är att landets elever som då genomför hörförståelsedelen på det stora högskoleprovet ska kunna lyssna ostört.

Flygplan som redan befinner sig i luften får inte flyga lägre än på tre kilometers höjd. Reglerna gäller även helikoptrar och drönare.

– Vi kommer att genomföra alla nödvändiga åtgärder [...] för att säkerställa att eleverna kan koncentrera sig på hörförståelseprovet, säger Jeong Chae Gyo vid transportdepartementet.