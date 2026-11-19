Tre av USA:s största skoldistrikt – New York City, Los Angeles och Chicago – överväger att överge Google som sökmotor, enligt flera medier.

Från och med nästa år kommer Google att automatiskt stänga av sina AI-tjänster för skolor. Skolor får själva välja om de vill aktivera tjänsterna. Men skolor som tackar nej till AI förlorar samtidigt tillgången till Googles sökmotor, det finns ingen mellanväg.

Bland alternativen som nu diskuteras finns Duckduckgo och Microsofts Bing, där AI-genererade svar kan stängas av utan att sökfunktionen försvinner.