Ali förlorade hemmet och bageriet i Beiruts ruiner: ”Var är staten?”
Ali al-Dayekh, 33, hade nyligen gift sig när kriget slog sönder hans liv i Beiruts södra förorter. Hemmet förstördes, liksom bageriet där han arbetade. Nu bor han och hustrun i ett…
The Wall Street Journal
Lebanon Is Teetering at the Abyss of a New Civil War
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