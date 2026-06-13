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Ali förlorade hemmet och bageriet i Beiruts ruiner: ”Var är staten?”

People check destroyed apartments that where hit by an Israeli airstrike in Dahiyeh, Beirut’s southern suburb, Lebanon, June 7. (Hassan Ammar /AP/TT / AP)

Ali al-Dayekh, 33, hade nyligen gift sig när kriget slog sönder hans liv i Beiruts södra förorter. Hemmet förstördes, liksom bageriet där han arbetade. Nu bor han och hustrun i ett…

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The Wall Street Journal

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