23-åriga Alice Landerholm från Strängnäs har enhälligt valts till ny ordförande för Moderata ungdomsförbundet (Muf), enligt ett pressmeddelande.

– Det är en enorm ära att ha fått medlemmarnas förtroende, säger hon.

Landerholm tar över efter Douglas Thor. Hon är dotter till den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm och tidigare M-kommunalrådet Ann Landerholm.