Alice Landerholm vald till ny ordförande i Muf
23-åriga Alice Landerholm från Strängnäs har enhälligt valts till ny ordförande för Moderata ungdomsförbundet (Muf), enligt ett pressmeddelande.
– Det är en enorm ära att ha fått medlemmarnas förtroende, säger hon.
Landerholm tar över efter Douglas Thor. Hon är dotter till den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm och tidigare M-kommunalrådet Ann Landerholm.
bakgrund
Alice Landerholm
Wikipedia (sv)
Alice Landerholm, född 2003, är en svensk moderat politiker och ungdomspolitiker. Hon var riksordförande för Moderat skolungdom 2023–2024 och är ledamot av Moderata ungdomsförbundets förbundsstyrelse. I riksdagsvalet 2026 valdes hon till ersättare för Moderaterna i Södermanlands läns valkrets.
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