Alla dog inte – spåren från Pompeji leder till grannstäder

Berättelsen om Pompeji tycks lika fryst i tiden som själva staden: När vulkanen Vesuvius fick sitt utbrott år 79 och begravde allt i aska ska en hel befolkning ha utplånats. Men stämmer det verkligen?

Under sina många besök i Pompeji började den amerikanska professorn Steven Tuck se tecken på något annat, berättar han för CNN. Tomma hus och stall, båtar som inte ligger i hamnen och tömda kassaskåp.

Genom sin forskning har Tuck lyckats spåra överlevare till 48 andra städer i Romarriket. De tog sig inte långt, utan återuppbyggde sina liv i samhällen bara några mil från staden.

– Det förändrar berättelsen till en om överlevnad, om hopp, säger han.