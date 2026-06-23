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Alla tyska tåg står stilla
Hela Tysklands tågtrafik har stoppats på grund av ett tekniskt fel, skriver AP.
I ett meddelande skriver tågoperatören Deutsche Bahn att alla tåg hålls kvar vid stationerna på grund av problem med det interna kommunikationssystemet GSM-R.
Det finns ingen prognos för när felet är avhjälpt.
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