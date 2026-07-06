Allt fler pappor tar ut föräldrapenning de första åren

Allt fler pappor tar ut föräldrapenning under barnets två första år, rapporterar Ekot.

De senaste 15 åren har andelen ökat från cirka 80 procent till nästan 90, visar siffror från Försäkringskassan. Den största ökningen ses bland pappor som har låg utbildning, låg inkomst och är födda i ett annat land än Sverige.

– Det spelar roll för barnen på sikt, att fler barn med olika bakgrund får vara hemma med sin pappa också, säger professorn Ann-Zofie Duvander vid Stockholms universitet, till Ekot.