Allvarliga säkerhetsbrister på var tionde lekplats
Var tionde lekplats hos kommunala hyresvärdar som tidningen Hem & Hyra granskat har allvarliga säkerhetsbrister. Det handlar bland annat om risk för strypning, ögonskador och amputerade fingrar.
Ofta handlar det om fel så allvarliga att de klassas som ”A-fel”, som ska åtgärdas omedelbart. Men trots det finns felen ibland kvar även ett år efter att de först har rapporterats.
Antalet fel varierar stort bland olika bolag. Exempelvis hade Gårdstensbostäder i Göteborg A-fel på 62,5 procent av sina lekplatser förra året medan Uppsalahem inte hade några fel alls i besiktningsprotokollet från 2025.
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