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Illustrationsbild. (NTB / NTB)
Inrikes

Allvarliga säkerhetsbrister på var tionde lekplats

Av Anders Hovne
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Var tionde lekplats hos kommunala hyresvärdar som tidningen Hem & Hyra granskat har allvarliga säkerhetsbrister. Det handlar bland annat om risk för strypning, ögonskador och amputerade fingrar.

Ofta handlar det om fel så allvarliga att de klassas som ”A-fel”, som ska åtgärdas omedelbart. Men trots det finns felen ibland kvar även ett år efter att de först har rapporterats.

Antalet fel varierar stort bland olika bolag. Exempelvis hade Gårdstensbostäder i Göteborg A-fel på 62,5 procent av sina lekplatser förra året medan Uppsalahem inte hade några fel alls i besiktningsprotokollet från 2025.

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www.hemhyra.se
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www.hemhyra.se
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