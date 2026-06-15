Allvarliga säkerhetsbrister på var tionde lekplats

Var tionde lekplats hos kommunala hyresvärdar som tidningen Hem & Hyra granskat har allvarliga säkerhetsbrister. Det handlar bland annat om risk för strypning, ögonskador och amputerade fingrar.

Ofta handlar det om fel så allvarliga att de klassas som ”A-fel”, som ska åtgärdas omedelbart. Men trots det finns felen ibland kvar även ett år efter att de först har rapporterats.

Antalet fel varierar stort bland olika bolag. Exempelvis hade Gårdstensbostäder i Göteborg A-fel på 62,5 procent av sina lekplatser förra året medan Uppsalahem inte hade några fel alls i besiktningsprotokollet från 2025.