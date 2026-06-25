Amazon-säljare avslöjar skuggmarknad för mutor
När Amazon stängde av Jack Nekhalas säljarkonto frös 90 000 dollar inne i systemet. Kort därefter fick han ett erbjudande: en mellanhand påstod sig kunna muta en Amazonanställd för…
Bloomberg
Amazon Seller Reveals Rare Glimpse of Shadow Bribery Market
Middlemen lurking on message apps like WeChat offe…
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen