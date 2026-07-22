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AMD-chefen Lisa Su. Arkivbild. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
AI-kapplöpningen

AMD investerar tungt i Anthropic i ny cirkelaffär

Av Andreas Victorzon
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Chipjätten AMD kommer att sälja avancerade AI-servrar till Anthropic och lovar samtidigt att investera upp till 5 miljarder dollar i bolaget bakom AI-modellen Claude, enligt ett pressmeddelande.

Affärens värde framgår inte, men enligt beräkningar i internationella medier handlar det om tiotals miljarder dollar.

Reuters konstaterar att affären är den senaste i en rad cirkulära affärer där chiptillverkare investerar i AI-bolag som är stora kunder. Exempelvis har Nvidia fört samtal om att investera 30 miljarder dollar i Anthropic-rivalen Open AI.

– Vi är mycket glada över att fördjupa vårt partnerskap med Anthropic, säger AMD:s vd Lisa Su i pressmeddelandet.

Anthropic köper upp till 2 gigawatts kapacitet – ingår strategiskt partnerskap
ir.amd.com
Anthropic köper senaste generationen av AMD:s Instinct MI450-chip
Reuters  · Ofta betalvägg
Inleder köpen under första halvan av 2027
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Anthropic ska också köpa AMD:s Helios-processorer
CNBC
AMD i cirkulärt miljardavtal med AI-jätten
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
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