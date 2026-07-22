AMD investerar tungt i Anthropic i ny cirkelaffär

Chipjätten AMD kommer att sälja avancerade AI-servrar till Anthropic och lovar samtidigt att investera upp till 5 miljarder dollar i bolaget bakom AI-modellen Claude, enligt ett pressmeddelande.

Affärens värde framgår inte, men enligt beräkningar i internationella medier handlar det om tiotals miljarder dollar.

Reuters konstaterar att affären är den senaste i en rad cirkulära affärer där chiptillverkare investerar i AI-bolag som är stora kunder. Exempelvis har Nvidia fört samtal om att investera 30 miljarder dollar i Anthropic-rivalen Open AI.

– Vi är mycket glada över att fördjupa vårt partnerskap med Anthropic, säger AMD:s vd Lisa Su i pressmeddelandet.