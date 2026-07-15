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USA:s försvarsminister Pete Hegseth. (Jacquelyn Martin /AP/TT / AP)
Trumps USAHälsopolitiken

Amerikanska soldater ska testas för testosteronbrist

Av Hedda Hallsenius
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Soldater över 30 år gamla ska testas för testosteronbrist, meddelar USA:s försvarsminister Pete Hegseth i ett inlägg på X.

Hegseth säger i ett videoklipp att ett nytt program inleds som ska ”försäkra att soldater har rätt testosteronnivå”.

Testerna ska genomföras årligen. Soldater under 30 kan testa sig frivilligt. Om behandling rekommenderas efter testet kan soldaterna välja att genomgå testosteronbehandling.

Pete Hegseth på X
x.com
Även hälsominister Robert F Kennedy har tagit upp testosteron – hävdar utan bevis att unga amerikanska män har alldeles för låga nivåer
www.theguardian.com
Omkring 5,6 procent av män mellan 30 och 79 har för låga nivåer av testosteron – kan leda till hälsoproblem
thehill.com
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