Amerikanska soldater ska testas för testosteronbrist

Soldater över 30 år gamla ska testas för testosteronbrist, meddelar USA:s försvarsminister Pete Hegseth i ett inlägg på X.

Hegseth säger i ett videoklipp att ett nytt program inleds som ska ”försäkra att soldater har rätt testosteronnivå”.

Testerna ska genomföras årligen. Soldater under 30 kan testa sig frivilligt. Om behandling rekommenderas efter testet kan soldaterna välja att genomgå testosteronbehandling.