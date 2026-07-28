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Innovation & framtid

Amodei om Moonshot-striden: Inför säkerhetstester för AI

Dario Amodei. (Jason Henry / Bloomberg)

När ledande Silicon Valley-profiler i förra veckan varnade Trumpadministrationen att ett förbud mot öppna AI-modeller skulle försvåra innovation lös ett namn med sin frånvaro: Dari…

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Bloomberg

Anthropic’s Amodei Rejects Open Model Ban, Calls for Testing

By Michael Shepard and Maggie Eastland

Jul 28, 2026

As the Trump administration and Congress grapple w…

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