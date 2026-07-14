Analys: Är AI-festen över för tech-jättarna?

Efter att ha dominerat börsen i mer än ett decennium börjar kapitalet nu fly från USA:s techjättar. Det konstaterar Svenska Dagbladet.

Niklas Lundin, förvaltare på Handelsbanken, beskriver ett skifte där investerarna till viss del har övergett techjättarna och i stället vänt blickarna mot deras underleverantörer, till exempel tillverkare av minneschip.

– Pengarna går från de som skriver checkarna till de som tar emot checkarna, säger Niklas Lundin till tidningen.

Kristofer Barrett, förvaltare på Carmignac, menar att marknaden har blivit mer ifrågasättande till investeringarna i datacenterkapacitet. Den stora frågan numera är i stället:

– Investerar de för att de vill – för att de ska få avkastning på kapitalet – eller investerar de för att de måste, för att konkurrenterna annars gör det, säger Kristoffer Barrett.

Johan Söderström, förvaltare på SEB, tror att jättarna själva sitter på lösningen: de kan helt enkelt dra ner på investeringarna om kalkylen inte håller.