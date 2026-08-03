Analys: Brasiliens vänster är beroende av ”Lula”

En målning av fotbollsspelaren Vinicius Junior i favelan Vidigal i Rio de Janeiro.

Att Lula da Silva ställer upp i höstens presidentval är en lättnad för den politiska vänstern i landet, skriver Reuters Lisandra Paraguassu i en analys. Landets fem vänsterlutande partier hade nämligen aldrig kunnat enas om en gemensam ledare ifall Lula inte ställt upp.

En gemensam vänsterledare uppfattas samtidigt som det enda motmedlet till ett maktskifte i Brasilien. Av samma anledning är det högprioriterat bland vänsteranhängare att så snart som möjligt hitta vem som i framtiden kan efterträda 80-årige Lula.

”Lula är en av få kvarvarande vänsterledare i Sydamerika, medan länder som Chile, Colombia och Argentina skiftat till höger”, skriver Paraguassu.

Financial Times Gustavo Medeiros skriver att Brasilien, oavsett vem som väljs till president i höst, står inför ett ekonomiskt stålbad. Landet har stora skulder och ett budgetunderskott på 8,5 procent av BNP.

”Sedan valsegern 2022 har Lula inte gjort mer än det absolut nödvändiga åt att tackla Brasiliens ekonomiska utmaningar”, skriver han.