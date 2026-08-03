Lula da Silva ställer upp för omval: ”I toppform”

Brasiliens sittande president Lula da Silva ställer upp för omval till hösten, skriver Le Monde.

Utspelet gjordes i ett kongresscenter i norra Sao Paulo på söndagen.

– Jag är i toppform, tillkännagav 80-åringen från scen.

Lula da Silva har redan suttit tre mandatperioder och har länge uttryckt en vilja om att få sitta en fjärde. Han kommer i valet bland annat att ställas mot Flávio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair Bolsonaro.

Första omgången i det brasilianska presidentvalet hålls i oktober.