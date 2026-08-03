Lula da Silva ställer upp för omval: ”I toppform”
Brasiliens sittande president Lula da Silva ställer upp för omval till hösten, skriver Le Monde.
Utspelet gjordes i ett kongresscenter i norra Sao Paulo på söndagen.
– Jag är i toppform, tillkännagav 80-åringen från scen.
Lula da Silva har redan suttit tre mandatperioder och har länge uttryckt en vilja om att få sitta en fjärde. Han kommer i valet bland annat att ställas mot Flávio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair Bolsonaro.
Första omgången i det brasilianska presidentvalet hålls i oktober.
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