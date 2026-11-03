SD-veteranen Richard Jomshofs interna ställning i partiet är en av frågorna som väntas tas upp av partiets verkställande utskott i veckan. I SvD:s och Expressens politiska poddar spekuleras det om Sverigedemokraterna kommer agera mot Jomshof – det för hans utspel om svenskhet nyligen.

– Jag tycker inte det låter som han är på väg bort, säger Annette Holmqvist i Expressens podd ”Politikrummet”.

Diskussionen tycks dock ha träffat en känslig punkt. Många medlemmar känner, enligt Expressen, rädsla för att ge sig in i debatten, det på grund av risken att bli påhoppade av andra partimedlemmar.

Maggie Strömberg säger i Svenska Dagbladets podd ”Politiken” att en petning av Jomshof vore kontroversiell.

– Jomshof var den Sverigedemokrat, som efter Åkesson, fick absolut mest kryss i valet.