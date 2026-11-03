Mediekanalen Riks bevakning av den infekterade debatten inom Sverigedemokraterna om svenskhet har retat upp partiets ledning, skriver DN. Enligt tidningens källor ska kanalens publicistiska val i frågan ha påskyndat partiets strävan att fasa ut sitt ekonomiska miljonstöd till organisationen.

Riks lyfter traditionellt frågor som kanalen anser viktiga för partiets väljare och debatten om svenskhet har varit en av dem. Frågan väcktes nyligen av partiveteranen Richard Jomshof och bemöttes så sent som i förra veckan i en lång debattartikel i Expressen av partiledare Jimmie Åkesson.

Riks vd Jacob Hegnell säger till DN att han inte har några planer på att ändra kanalens rapportering, det trots partiledningens kritik och hot om ekonomiskt stålbad.

– Vi är en oberoende redaktion, vi lyfter de frågor vi bedömer är relevanta, säger han.