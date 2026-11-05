Richard Jomshof kan petas från SD:s verkställande utskott, uppger källor för DN. Detta efter att ett infekterad konflikt om begreppet svenskhet blossat upp i partiet.

I korthet handlar konflikten om att Jomshof förespråkar en ”etnonationalistisk linje”, som anser att svenskhet är biologiskt och baserat på etnicitet. Det går emot SD:s officiella linje om en ”öppen svenskhet” baserad på språk, kultur och lojalitet.

I en debattartikel i Expressen i förra veckan skrev SD-ledaren Jimmie Åkesson att politiskt aktiva ska följa principprogrammets idé om öppen svenskhet ”annars får man kliva av”.

Flera personer som DN har pratat med vittnar nu om ett oroligt läge i partiet efter debattartikeln.

– Folk som har hållit med Jomshof undrar: Är det mig han menar? Är det jag som borde uteslutas? säger en SD-källa i partitoppen.