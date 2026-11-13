Att Chuck Schumer utmanas om posten som ny majoritetsledare för Demokraterna i senaten är en större sak än det först verkar som, skriver CNN:s Stephen Collinson i en analys.

Partiets progressiva politiker ser resultatet i mellanårsvalet som ett tecken på att det är dags att driva igenom långtgående reformer, men förändringar i kongressen är till sin natur långsamma eftersom politikerna väljs på sexåriga mandat, skriver han.

Det är fullt möjligt att Schumer behåller sin plats, skriver Collinson och tillägger:

”Men efter 2028 kan kraven på nytt ledarskap bli omöjliga att stå emot.”

Shane Croucher skriver i Newsweek att utvecklingen blottar en ”extraordinär paradox”. I vanliga fall hade ledaren som nått så stora valframgångar varit orubblig, skriver han.

”Demokraten som hjälpte till att säkra en av partiets största segrar i senaten på flera decennier utmanas just nu på grund av det.”