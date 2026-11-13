Analys: Valsuccén blev en paradox – nu kan han falla
Att Chuck Schumer utmanas om posten som ny majoritetsledare för Demokraterna i senaten är en större sak än det först verkar som, skriver CNN:s Stephen Collinson i en analys.
Partiets progressiva politiker ser resultatet i mellanårsvalet som ett tecken på att det är dags att driva igenom långtgående reformer, men förändringar i kongressen är till sin natur långsamma eftersom politikerna väljs på sexåriga mandat, skriver han.
Det är fullt möjligt att Schumer behåller sin plats, skriver Collinson och tillägger:
”Men efter 2028 kan kraven på nytt ledarskap bli omöjliga att stå emot.”
Shane Croucher skriver i Newsweek att utvecklingen blottar en ”extraordinär paradox”. I vanliga fall hade ledaren som nått så stora valframgångar varit orubblig, skriver han.
”Demokraten som hjälpte till att säkra en av partiets största segrar i senaten på flera decennier utmanas just nu på grund av det.”