Svagt republikanskt valdeltagande är en av förklaringarna till att Demokraterna vann senatsvalet i Mississippi, en delstat som Donald Trump vann med bred marginal 2024. Det skriver Gabe Borelli och Kabir Khanna i en analys för MS Now.

En annan förklaring är att demokraten Scott Colom lyckades vinna över republikaner eftersom han inte är lika förknippad med sitt parti som många andra politiker, enligt skribenterna.

”Väljarna såg honom också som en möjlig motvikt till Trump-administrationen.”

Redan innan segern slogs fast skrev Bobby Harrison i Mississippi Today att demokratisk seger är ett av de mest osannolika resultaten historiskt, både i delstaten och nationellt.

Han pekar ut det snabbt växande länet DeSoto som avgörande, och konstaterar att Donald Trump, tvärtemot tidigare valrörelser, inte besökte länet.

”Kanske var det fel beslut.”