Demokraten Scott Colom har besegrat den sittande republikanen Cindy Hyde-Smith i Mississippis senatsval efter en utdragen rösträkning, enligt AP.

Han blir den första svarta senatorn från Mississippi sedan 1875, då rekonstruktionstiden efter inbördeskriget pågick.

Mississippi, som under lång tid präglades av segregation, har inte valt en ny demokratisk senator sedan 1947. Då valdes John C Stennis, en segregationsförespråkare, som satt kvar på posten till 1989. Sedan dess har alla senatorer från delstaten varit republikaner.