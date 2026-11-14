Resultatet i USA • Omni förklarar
Demokraternas sluga plan kan skriva om spelreglerna i presidentvalet
En märklig paradox gör det möjligt för en amerikansk presidentkandidat att bli vald utan att få flest röster.
Detta vill Demokraterna nu sätta stopp för, genom en politisk bakväg.
Hur tänker de gå tillväga? Och vad blir konsekvenserna om de lyckas?
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